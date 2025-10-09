Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа Маккенна-Брюс

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

В актерскому составу проекта Сэма Мендеса о группе The Beatles присоединилась британская актриса Миа Маккенна-Брюс. Она сыграет первую жену ударника Ринго Старра — Морин Старки. Об этом сообщил Deadline.

Старки была уроженкой Ливерпуля, которая в раннем подростковом возрасте бросила школу при монастыре, чтобы стать парикмахером. Она познакомилась со Старром в клубе «Каверн», где играли The Beatles, и вышла за него замуж в феврале 1965 году.

Пара развелась в 1975 году, но продолжила воспитывать вместе троих детей. В 1994 году Старки заболела и скончалась в том же году от рака в возрасте 48 лет. Пол Маккартни написал в память о ней песню «Little Willow».

Ранее стало известно, что жену Пола Маккартни, Линду Маккартни, сыграет Сирша Ронан. Роль самого Маккартни исполнит Пол Мескал. В образах Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра предстанут Харрисон Дикинсон, Джозеф Куинн и Барри Кеоган соответственно.

Мендес намерен выпустить четыре фильма, каждый из которых будет посвящен одному из членов легендарной ливерпульской четверки. Все четыре фильма выйдут на экран в апреле 2028 года, их выпустит Sony Pictures.

Маккартни, Старр и семьи покойных Леннона и Харрисона предоставили полные права на биографию и музыку The Beatles. Таким образом проект Мендеса станет первым байопиком артистов, одобренным их представителями.
 

