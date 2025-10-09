Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова

Кадр: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Милосердие» Тимура Бекмамбетова. Главную роль в нем исполнил Крис Пратт.

Актер сыграл детектива, который однажды приходит в себя, прикованным к креслу в пустом помещении. Перед ним загорается экран — и мужчина узнает, что он задержан юридической системой «Милосердие», работающей на искусственном интеллекте. 
 

Видео: One Media/YouTube

Герой рассказывает в трейлере, что он помог создать программу «Милосердие». Но теперь стал ее заложником: мужчину обвинили в убийстве жены — и могут казнить через 1,5 часа, если он не докажет свою невиновность.

Детективу предоставляют доступ к записям всех камер наблюдения в городе и данным звонков супруги. Из них он узнает, что жена виделась с другим мужчиной в день смерти. Но это открытие только предлагает мотив, по которому он мог убить жену.

Сможет ли герой раскрыть преступление и спасти свою жизнь, станет известно, когда фильм выйдет в кинопрокат. Это случится 23 января.

Бекмамбетов поставил «Милосердие» по сценарию Марко Ван Белля. В актерский состав ленты вошли Ребекка Фергюсон, Ноа Фирнли, Аннабелль Уоллис, Кеннет Чои, Крис Салливан, Кайли Роджерс, Кали Реис. 
 

