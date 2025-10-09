Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Кадр: Fox Searchlight Pictures

Американский актер Брэдли Купер («Звезда родилась», «Маэстро») снимется с Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит») в приквеле фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины станет Ли Айзек Ченг. Разработкой проекта займется LuckyChap — продюсерская компания Робби. Съемки начнутся в 2026 году.

Сюжет фильма пока держится в тайне. Сценарий написал Кэрри Соломон с использованием персонажей, созданых Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселом.  

Купер планирует также появиться в главной роли в картине «Детектив Буллит» Стивена Спилберга — его, как и приквел «Друзей Оушена», выпустит студия Warner Bros. Кроме того, актер сыграет в драмеди «Is This Thing On?», которое сам срежиссирует.

