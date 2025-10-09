Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»

Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон

Фото: Dominique A.Pineiro/Flickr

Disney возобновила работу над лайв-экшен адаптацией мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Роль матушки Гoтель может исполнить Скарлетт Йоханссон, пишет Deadline.

Режиссером проекта останется Майкл Грэйси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром»), он основан на анимационном фильме 2010 года. Подробности сюжета, актерский состав и дата релиза пока держатся в секрете.

В апреле «Рапунцель» поставили на паузу из-за реакции на фильм «Белоснежка», который провалился в прокате.. Он собрал всего 69 млн долларов в США и 145 млн долларов по всему миру при бюджете в 270 млн, который увеличился по причине забастовок в Голливуде 2023 года. Экранизация сказки не возымела успеха ни у зрителей, ни у критиков.

Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны 15 лет назад и собрал в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создали короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Запутанное приключение Рапунцель».

В мае Disney выпустила игровой ремейк «Лило и Стича». Зрители и критики, посмотревшие его, высоко оценили киноадаптацию мультфильма. Они назвали фильм «трогательным» и «лучшим игровым ремейком Disney».

Расскажите друзьям