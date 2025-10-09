Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон

Disney возобновила работу над лайв-экшен адаптацией мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Роль матушки Гoтель может исполнить Скарлетт Йоханссон, пишет Deadline.
Режиссером проекта останется Майкл Грэйси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром»), он основан на анимационном фильме 2010 года. Подробности сюжета, актерский состав и дата релиза пока держатся в секрете.
В апреле «Рапунцель» поставили на паузу из-за реакции на фильм «Белоснежка», который провалился в прокате.. Он собрал всего 69 млн долларов в США и 145 млн долларов по всему миру при бюджете в 270 млн, который увеличился по причине забастовок в Голливуде 2023 года. Экранизация сказки не возымела успеха ни у зрителей, ни у критиков.
Мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел на экраны 15 лет назад и собрал в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создали короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Запутанное приключение Рапунцель».
В мае Disney выпустила игровой ремейк «Лило и Стича». Зрители и критики, посмотревшие его, высоко оценили киноадаптацию мультфильма. Они назвали фильм «трогательным» и «лучшим игровым ремейком Disney».