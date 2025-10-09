Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон

В апреле «Рапунцель» поставили на паузу из-за реакции на фильм «Белоснежка», который провалился в прокате.. Он собрал всего 69 млн долларов в США и 145 млн долларов по всему миру при бюджете в 270 млн, который увеличился по причине забастовок в Голливуде 2023 года. Экранизация сказки не возымела успеха ни у зрителей, ни у критиков.