Стали известны итоги кинофестиваля «Маяк». Гран-при получила лента «Здесь был Юра» режисcера Сергея Малкина. Она также удостоилась приза от прессы по результатам голосования на «Афиша Daily».
Лучшим режиссером признали Софью Райзман, снявшую «Картины дружеских связей». Награду за лучший дебют отдали Нине Воловой, автору фильма «Фейерверки днем».
В актерских номинациях победили Константин Хабенский за роль в картине «Здесь был Юра» и Мария Карпова за роль в «Картинах дружеских связей». Премию за лучшую операторскую работу вручили Олегу Лукичеву за фильм «Над вечным покоем».
Награду за лучший сценарий жюри присудило Екатерине Тирдатовой, написавшей текст «Над вечным покоем». Лучшим короткометражным фильмом «Маяка» стала «Игра в прятки» Амета Савенко. Особого упоминания в конкурсе короткометражек получила лента «Складки» Катерины Скакун.
Фестиваль «Маяк», организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», прошел в Геленджике. В программу киносмотра вошли десять картин, включая новые работы Светланы Проскуриной, Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова. Вне конкурса на фестивале показали «Новую волну» Ричарда Линклейтера. О событиях «Маяка» кинокритики рассказали в материале «Афиши Daily».