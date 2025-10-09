Стали известны итоги кинофестиваля «Маяк»

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым

Стали известны итоги кинофестиваля «Маяк»

Стали известны итоги кинофестиваля «Маяк». Гран-при получила лента «Здесь был Юра» режисcера Сергея Малкина. Она также удостоилась приза от прессы по результатам голосования на «Афиша Daily».

Лучшим режиссером признали Софью Райзман, снявшую «Картины дружеских связей». Награду за лучший дебют отдали Нине Воловой, автору фильма «Фейерверки днем».

В актерских номинациях победили Константин Хабенский за роль в картине «Здесь был Юра» и Мария Карпова за роль в «Картинах дружеских связей». Премию за лучшую операторскую работу вручили Олегу Лукичеву за фильм «Над вечным покоем».

Награду за лучший сценарий жюри присудило Екатерине Тирдатовой, написавшей текст «Над вечным покоем». Лучшим короткометражным фильмом «Маяка» стала «Игра в прятки» Амета Савенко. Особого упоминания в конкурсе короткометражек получила лента «Складки» Катерины Скакун.

Фестиваль «Маяк», организованный Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», прошел в Геленджике. В программу киносмотра вошли десять картин, включая новые работы Светланы Проскуриной, Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова. Вне конкурса на фестивале показали «Новую волну» Ричарда Линклейтера. О событиях «Маяка» кинокритики рассказали в материале «Афиши Daily». 
 

Расскажите друзьям