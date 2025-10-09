Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Жительница Блумингтона Меган Пирс рассказала, что начала коллекционировать вещи со злодеем DC еще в средней школе. С тех пор у нее дома появилось множество предметов: от фигурок и комиксов до роликовых коньков с Джокером, скейтборда и крышек из-под молока 1966 года.