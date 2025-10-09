Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: скриншот из видео Guinness World Records/YouTube

22-летняя любительница комиксов из Индианы попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 2318 предметов, связанных с Джокером. Об этом пишет UPI.

Жительница Блумингтона Меган Пирс рассказала, что начала коллекционировать вещи со злодеем DC еще в средней школе. С тех пор у нее дома появилось множество предметов: от фигурок и комиксов до роликовых коньков с Джокером, скейтборда и крышек из-под молока 1966 года.

Видео: Guinness World Records

Пис добавила, что впервые рассказала о своем хобби во время пандемии COVID-19. Подписчики убедили ее подать заявку на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса.

Подготовку девушка начала еще в 2023 году. Она тщательно измеряла, документировала и фотографировала каждый предмет, а процесс должны были контролировать пять экспертов.

Жительница США добавила, что благодаря увлечению смогла познакомиться с представителями фандома Джокера, включая актера Марка Хэмилла, который озвучивал персонажа в нескольких анимационных и видеоигровых проектах, а также с другими коллекционерами. Например, Меган подружилась с Энджел Янг, которая собирает предметы, связанные с Харли Квинн, которая была и сообщницей, и врагом Джокера.

