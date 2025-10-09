Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао

Главные роли в картине исполнили Пол Мескал («Солнце мое») и Джесси Бакли («Чернобыль»). Они сыграли английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира и его супругу, которые в 1596 году столкнулись со смертью их 11-летнего сына Хамнета.