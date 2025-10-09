Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»

Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Хамнет» — новой работы оскароносной постановщицы Хлои Чжао, автора «Земли кочевников». лента выйдет в кинопрокат в конце ноября.

Главные роли в картине исполнили Пол Мескал («Солнце мое») и Джесси Бакли («Чернобыль»). Они сыграли английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира и его супругу, которые в 1596 году столкнулись со смертью их 11-летнего сына Хамнета. 

Видео: Focus Features/YouTube

В основу фильма лег роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет». Писательница создала сценарий экранизации вместе с Чжао. В нем авторы поделились историей, которая вдохновила Шекспира на создание «Гамлета».

В актерский состав проекта вошли Эмили Уотсон («Чернобыль»), Джо Элвин («Фаворитка»), Джейкоби Джуп, Джек Шаллу и Дэвид Уилмот. Джуп сыграл роль Хамнета.

Продюсерами ленты стали Сэм Мендес, Стивен Спилберг, Лиза Маршалл, Пиппа Харрис, исполнительными продюсерами — Кристи Макоско Кригер, Ник Гонда и Лори Борг. Разработкой драмы занимались Amblin Entertainment, Hera Pictures, Neal Street Productions и Book of Shadows.

В сентябре «Хамнета» показали на кинофестивале в Торонто. Картина удостоилась главной награды People’s Choice Award.
 

