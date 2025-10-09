Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Хамнет» — новой работы оскароносной постановщицы Хлои Чжао, автора «Земли кочевников». лента выйдет в кинопрокат в конце ноября.
Главные роли в картине исполнили Пол Мескал («Солнце мое») и Джесси Бакли («Чернобыль»). Они сыграли английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира и его супругу, которые в 1596 году столкнулись со смертью их 11-летнего сына Хамнета.
В основу фильма лег роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет». Писательница создала сценарий экранизации вместе с Чжао. В нем авторы поделились историей, которая вдохновила Шекспира на создание «Гамлета».
В актерский состав проекта вошли Эмили Уотсон («Чернобыль»), Джо Элвин («Фаворитка»), Джейкоби Джуп, Джек Шаллу и Дэвид Уилмот. Джуп сыграл роль Хамнета.
Продюсерами ленты стали Сэм Мендес, Стивен Спилберг, Лиза Маршалл, Пиппа Харрис, исполнительными продюсерами — Кристи Макоско Кригер, Ник Гонда и Лори Борг. Разработкой драмы занимались Amblin Entertainment, Hera Pictures, Neal Street Productions и Book of Shadows.
В сентябре «Хамнета» показали на кинофестивале в Торонто. Картина удостоилась главной награды People’s Choice Award.