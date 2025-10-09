Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября

Фото: MTV Entertainment Studios

Paramount+ представил трейлер четвертого сезона «Мэра Кингстауна». Премьера состоится 26 октября, всего выйдет 10 серий. Главные роли в шоу исполнили Джереми Реннер («Мстители: Финал»), Хью Диллон («Твин Пикс») и Тоби Бамтефа («Исповедь»).

Действие сериала происходит в небольшом городке Кингстаун. В центре истории — влиятельное семейство Макласки, которое занимается тюремным бизнесом. На протяжении всех сезонов сериал поднимает темы системного расизма, коррупции и неравенства. В четвертом сезоне Майку Макласки, главе семьи, предстоит бороться с бандитами, которые заполонили город после ухода русской мафии.

Видео: Paramount+

В актерский состав также вошли Эди Фалько, Ленни Джеймс, Лора Бенанти, Дерек Уэбстер, Хэмиш Аллан-Хедли и Ниши Мунши. Авторы идеи проекта — актер Хью Диллон и Тейлор Шеридан, известный как сценарист фильмов «Любой ценой» и «Убийца», а также режиссер «Ветреной реки» и сериала «Йеллоустоун». Шоураннером стал Дейв Эриксон («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Премьера сериала состоялась 14 ноября 2021 года. Третий сезон вышел 3 июня 2024 года.

