В актерский состав также вошли Эди Фалько, Ленни Джеймс, Лора Бенанти, Дерек Уэбстер, Хэмиш Аллан-Хедли и Ниши Мунши. Авторы идеи проекта — актер Хью Диллон и Тейлор Шеридан, известный как сценарист фильмов «Любой ценой» и «Убийца», а также режиссер «Ветреной реки» и сериала «Йеллоустоун». Шоураннером стал Дейв Эриксон («Бойтесь ходячих мертвецов»).