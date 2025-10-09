Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Вышел тизер-трейлер «Рыцаря Семи королевств» — нового шоу во вселенной «Игры престолов»

Кадр: HBO Max/YouTube

На ютуб-канале HBO Max опубликовали тизер-трейлер сериала «Рыцарь Семи королевств» — нового шоу во вселенной «Игры престолов». Оно выйдет на экраны 18 января.

Сериал станет приквелом «Игры престолов». Действие в нем развернется за 89 лет до событий основных романов цикла «Песнь льда и пламени». В центре сюжета — скитающиеся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен.

В проекте Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V после того, как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.
 

Видео: HBO Max/YouTube

«Рыцарь Семи Королевств» будет состоять из шести эпизодов. В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р.Мартина. Писатель ранее уже оценил сериал о назвал его великолепным.

По словам Мартина, в работе уже находится второй сезон «Рыцаря Семи королевств». Первый сезон, как говорил автор, стал адаптацией повести «Межевой рыцарь».

«Адаптация настолько верная, насколько разумный человек вообще может надеяться (а вы все знаете, насколько я благоразумен в этом вопросе). Зрители, которым подавай только экшн, экшн, экшн… Вам сериал вряд ли придется по душе. Здесь имеется лишь один захватывающий бой, но нет ни драконов, ни белых ходоков, ни сражений на поле брани… Здесь в центре внимания понятия долга, чести и других рыцарских добродетелей и то, что они означают для персонажей», — писал Мартин.

Над сериалом Мартин работал вместе с Айрой Мартин. Оба сценариста стали исполнительными продюсерами проекта наряду с шоураннером «Дома дракона» Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом.

