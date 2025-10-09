В московских супермаркетах начнут продавать книги

В московских супермаркетах «Магнит», «Дикси» и «Азбука вкуса» начнут продавать книги. Там появятся точки продаж проекта «Книги у дома», сообщил телеграм-канал «Смысловая 226».
В магазинах разместят книжные стеллажи. На них покупатели смогут найти самую разную литературу — от выпусков японской манги и детских изданий до классических произведений.
Видео: «Смысловая 226»/Telegram
Книжные полки появятся также в сети «Магнит Косметик». Со временем найти их можно будет не только в столице, но и в других городах. Первым делом проект распространится на Петербург и Краснодар.
В Москве первый стеллаж от кластера «Смысловая 226» расположился в магазине «Магнит» на Краснодонской улице.