Вышел первый трейлер аниме по Duolingo

Компания выпустит сериал в сотрудничестве с Titmouse, которая работала над «Металлопокалипсисом» и «Легендой о Vox Machina». Эпизоды будут по одной минуте и озвучены на японском языке с субтитрами на девяти языках, включая английский, французский, испанский, корейский и тайский.