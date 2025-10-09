Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
Вышел первый трейлер аниме по Duolingo

Фото: Duolingo

Duolingo представила первый трейлер аниме под названием «The Final Test». Его релиз состоится 13 октября.

Главным героем стал талисман компании — зеленый совенок Дуо. Сюжет расскажет о начале пути Дуо и его друзей до того, как они стали хранителями «серии» (streak), то есть количества дней, подряд проведенных за занятиями в приложении.

Компания выпустит сериал в сотрудничестве с Titmouse, которая работала над «Металлопокалипсисом» и «Легендой о Vox Machina». Эпизоды будут по одной минуте и озвучены на японском языке с субтитрами на девяти языках, включая английский, французский, испанский, корейский и тайский.

Duolingo задумала проект как способ поддержать обновленный курс японского языка, теперь доступный для всех пользователей, а также как способ по-новому раскрыть бренд через формат аниме.

