Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста  «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»
Президент Аргентины Хавьер Милей устроил рок-концерт
Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme

В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo

Фото: papillonbleu200/Flickr

33-летний бизнесмен Натан Риммингтон из Южного Йоркшира (Великобритания) попал в больницу после того, как съел 3 килограмма жевательного мармелада Haribo в виде бутылок колы. Об этом пишет Daily Mail.

Владелец бизнеса по перевозке большегрузных автомобилей рассказал, что заказал большую упаковку сладостей, чтобы утолить ночной голод. Мужчина съел всю пачку всего за три вечера, употребив примерно 10 461 калорию в сахаре. 

Спустя несколько дней британец дома упал в обморок из-за нестерпимой боли в животе, а также от резких скачков температуры тела. «Я подумал, что отравился воскресным жарким, которое  съел через несколько дней после того, как доел мармелад. Мой живот был в ужасной агонии. К среде я даже не мог встать с кровати, весь вспотел, это было ужасно», — сказал Натан.

Он добавил, что ему пришлось буквально ползти к врачам, когда он приехал в медучреждение: настолько сильной была боль. Анализы показали большое содержание желатина в его организме, и врачи уточнили у него, как много сладкого он ест. Тогда Риммингтон рассказал о пачке Haribo.

У британца диагностировали острый дивертикулит — это заболевание, которое поражает толстую кишку, вызывая сильные боли в животе, высокую температуру и даже ректальные кровотечения. Обычно дивертикулит развивается из-за инфекций, поэтому его лечат антибиотиками и обезболивающими средствами. Среди возможных осложнений — непроходимость кишечника, скопление гноя, образование свищей и перфорации, что может привести к перитониту.

Риммингтон провел в больнице шесть дней. С тех пор прошел уже год. Произошедшее бизнесмен называет собственной ошибкой и отмечает, что следует во всем знать меру. 

«С тех пор я не съел ни одной жевательной бутылки колы. Это похоже на посттравматическое стрессовое расстройство: я вижу мармелад и думаю, что если съем его, то сразу попаду в отделение неотложной помощи», — сказал мужчина.

