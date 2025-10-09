В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo

33-летний бизнесмен Натан Риммингтон из Южного Йоркшира (Великобритания) попал в больницу после того, как съел 3 килограмма жевательного мармелада Haribo в виде бутылок колы. Об этом пишет Daily Mail.
Владелец бизнеса по перевозке большегрузных автомобилей рассказал, что заказал большую упаковку сладостей, чтобы утолить ночной голод. Мужчина съел всю пачку всего за три вечера, употребив примерно 10 461 калорию в сахаре.
Спустя несколько дней британец дома упал в обморок из-за нестерпимой боли в животе, а также от резких скачков температуры тела. «Я подумал, что отравился воскресным жарким, которое съел через несколько дней после того, как доел мармелад. Мой живот был в ужасной агонии. К среде я даже не мог встать с кровати, весь вспотел, это было ужасно», — сказал Натан.
Он добавил, что ему пришлось буквально ползти к врачам, когда он приехал в медучреждение: настолько сильной была боль. Анализы показали большое содержание желатина в его организме, и врачи уточнили у него, как много сладкого он ест. Тогда Риммингтон рассказал о пачке Haribo.
У британца диагностировали острый дивертикулит — это заболевание, которое поражает толстую кишку, вызывая сильные боли в животе, высокую температуру и даже ректальные кровотечения. Обычно дивертикулит развивается из-за инфекций, поэтому его лечат антибиотиками и обезболивающими средствами. Среди возможных осложнений — непроходимость кишечника, скопление гноя, образование свищей и перфорации, что может привести к перитониту.
Риммингтон провел в больнице шесть дней. С тех пор прошел уже год. Произошедшее бизнесмен называет собственной ошибкой и отмечает, что следует во всем знать меру.
«С тех пор я не съел ни одной жевательной бутылки колы. Это похоже на посттравматическое стрессовое расстройство: я вижу мармелад и думаю, что если съем его, то сразу попаду в отделение неотложной помощи», — сказал мужчина.