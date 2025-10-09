В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo

Спустя несколько дней британец дома упал в обморок из-за нестерпимой боли в животе, а также от резких скачков температуры тела. «Я подумал, что отравился воскресным жарким, которое съел через несколько дней после того, как доел мармелад. Мой живот был в ужасной агонии. К среде я даже не мог встать с кровати, весь вспотел, это было ужасно», — сказал Натан.