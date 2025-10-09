Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США

Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft отменила разработку новой части Assassin’s Creed, действие которой должно было происходить во времена Гражданской войны в США. По данным Game File, проект был закрыт из‑за усиливающейся политической напряженности в стране во времена президентства Дональда Трампа.

Игра, основанная на исторических событиях, рассказывала о бывшем рабе, вступившем в орден ассасинов и вернувшемся на юг США, чтобы бороться за справедливость и противостоять членам ку-клукс-клана.

По словам источников, проект находился на ранней стадии, но уже вызывал энтузиазм у команды разработчиков. Несколько сотрудников Ubisoft подтвердили изданию, что работа над игрой была остановлена летом прошлого года.

Причиной стали две вещи: негативная реакция части аудитории на выбор темнокожего самурая Ясуке в качестве главного героя Assassin’s Creed: Shadows и опасения, что подобная тематика может вызвать споры в «слишком нестабильной политической обстановке» США.

После отмены проекта глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания остается «развлекательным брендом, создающим игры для максимально широкой аудитории» и не стремится «продвигать политические идеи». Он также осудил онлайн-атаки в адрес разработчиков Assassin’s Creed: Shadows и подчеркнул, что студия «решительно выступает против любых проявлений ненависти».

