Netflix запустит видеоигры для телевизоров

Фото: Thibault Penin/Unsplash

Netflix предоставит доступ к своим видеоиграм на телевизорах. Об этом на конференции Bloomberg Screentime сообщил один из руководителей стримингового сервиса Грег Питерс.

Пока речь идет о пяти играх: LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers: Fool Your Friends. Пользователи смогут проходить игры в одиночку или с друзьями. В качестве контроллера нужно будет использовать смартфоны. 

Поиграть получится на телевизорах с функцией SmartTV. На первом этапе все игры будут бесплатными.

Питерс назвал это важным шагом в реализации одной из ключевых инициатив компании по развитию. Он отметил, что некоторые кино- и телекомпании безуспешно пытались выйти на рынок. «Но не у всех есть все эти люди на главном экране развлечений дома — телевизоре», — пояснил руководитель компании. 

Недавно Netflix запустил проект с интервью со знаменитостями, которые публикуются только после их смерти. Героиней первого выпуска стала приматолог Джейн Гудолл.

