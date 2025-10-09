Netflix запустит видеоигры для телевизоров

Netflix предоставит доступ к своим видеоиграм на телевизорах. Об этом на конференции Bloomberg Screentime сообщил один из руководителей стримингового сервиса Грег Питерс.
Пока речь идет о пяти играх: LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers: Fool Your Friends. Пользователи смогут проходить игры в одиночку или с друзьями. В качестве контроллера нужно будет использовать смартфоны.
Поиграть получится на телевизорах с функцией SmartTV. На первом этапе все игры будут бесплатными.
Питерс назвал это важным шагом в реализации одной из ключевых инициатив компании по развитию. Он отметил, что некоторые кино- и телекомпании безуспешно пытались выйти на рынок. «Но не у всех есть все эти люди на главном экране развлечений дома — телевизоре», — пояснил руководитель компании.
Недавно Netflix запустил проект с интервью со знаменитостями, которые публикуются только после их смерти. Героиней первого выпуска стала приматолог Джейн Гудолл.