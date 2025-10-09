Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
В московских супермаркетах начнут продавать книги
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста  «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»
Президент Аргентины Хавьер Милей устроил рок-концерт
Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme
На Эльбрусе пройдет самый высокогорный гольф в России — на высоте 4000 метров

Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»

Фото: jessicabiel

Американская актриса Джессика Бил, известная по сериалу «Лучшая сестра» и фильму «Иллюзионист», снимется в сериале «The Amber Warning» по книге Роберта Ладлэма. Об этом сообщил Deadline.

Бил сыграет агента ЦРУ Эрику Эмблер, которая получает тяжелую травму во время выполнения задания. Она просыпается в тюрьме строгого режима для опасных шпионов без воспоминаний — и пытается понять, кто она и кому можно доверять.

Проект выпустит Paramount TV Studios и Iron Ocean. Сценаристом и шоураннером сериала станет Джейсон Хорвич. Он будет исполнительным продюсером проекта наряду с Бил, Беном Смитом и Джеффри Вайнером из Captivate Entertainment.

Сериалом также будет заниматься Мишель Перпл. «Я всегда восхищался несравненными Джессикой Бил и Мишель Перпл, а также их высококачественными, любимыми публикой сериалами», — признался президент Paramount TV Studios Мэтт Танелл.
 

Расскажите друзьям