Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»

Американская актриса Джессика Бил, известная по сериалу «Лучшая сестра» и фильму «Иллюзионист», снимется в сериале «The Amber Warning» по книге Роберта Ладлэма. Об этом сообщил Deadline.
Бил сыграет агента ЦРУ Эрику Эмблер, которая получает тяжелую травму во время выполнения задания. Она просыпается в тюрьме строгого режима для опасных шпионов без воспоминаний — и пытается понять, кто она и кому можно доверять.
Проект выпустит Paramount TV Studios и Iron Ocean. Сценаристом и шоураннером сериала станет Джейсон Хорвич. Он будет исполнительным продюсером проекта наряду с Бил, Беном Смитом и Джеффри Вайнером из Captivate Entertainment.
Сериалом также будет заниматься Мишель Перпл. «Я всегда восхищался несравненными Джессикой Бил и Мишель Перпл, а также их высококачественными, любимыми публикой сериалами», — признался президент Paramount TV Studios Мэтт Танелл.