На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста  «Аве Марию»

«Позже она рассказала мне, что была профессиональной оперной певицей. К сожалению, из-за возраста она больше не может выступать на сцене, но этот неожиданный момент пробудил в ней воспоминания о самых прекрасных временах в ее жизни, когда она занималась любимым делом», — написал музыкант.