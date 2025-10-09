На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста  «Аве Марию»

Блогер и пианист под ником emilio.piano рассказал в соцсетях, что играл на пианино на вокзале, когда пенсионерка попросила его исполнить песню «Аве Мария». Спустя мгновение женщина, которой оказалось 100 лет, поразила всех присутствующих своим голосом. К выступлению позже присоединился трубач.
«Позже она рассказала мне, что была профессиональной оперной певицей. К сожалению, из-за возраста она больше не может выступать на сцене, но этот неожиданный момент пробудил в ней воспоминания о самых прекрасных временах в ее жизни, когда она занималась любимым делом», — написал музыкант.
Произведение «Аве Мария» («Ave Maria») Франца Шуберта, написанное летом 1825 года, — одно из наиболее известных и часто исполняемых классических сочинений.
Недавно другой музыкант, Фабрисиу Андре Бернард ди Паулу (Лорд Виньетейру) сыграл «Bohemian Rhapsody» Queen на игрушечных курах для животных. Блогер и пианист также исполнил песню «My Heart Will Go On» Селин Дион. Первый ролик набрал 9,5 млн просмотров, второй — почти 17 млн.