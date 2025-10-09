В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY

Ежегодная стримерская премия SLAY (Stream Legends Awards of the Year) состоится в декабре. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Церемония награждения впервые пройдет со зрителями ― во Дворце Ирины Винер в «Лужниках». Главными наградами станут статуэтки стримеров года ― SLAY King и SLAY Queen. На первом этапе голосования свои номинации смогут предложить и зрители.
Музыкальным хедлайнером станет известный российский рэпер, чье имя пока держат в секрете. На ивент пригласят популярных русскоязычных стримеров и инфлюэнсеров за пределами сферы.
Важным элементом премии станет арт-объект Visionary Mask 01, созданный Покрасом Лампасом. Его получат победители прошлогодней премии ― в металлическом сейфе, кастомно расписанном художником. Кодом от сейфа послужит дата премии, которая пока не раскрывается.
Как отметили организаторы, Visionary Mask 01 можно рассматривать как часть доспехов, часть личности рыцарей цифрового средневековья — лидеров мнений современного поколения.
Покрас Лампас признался, что эта коллаборация может замотивировать его стримить самому. По словам художника, он с интересом следит за Twitch-культурой и считает, что за лайв-трансляциями будущее.
«Это уникальный проект, где соединяется любовь к искусству, технологиям и новой искренности, — и символично, что главные герои впервые получат объект современного искусства в качестве награды за свой вклад в развитие и популяризацию стриминга», ― прокомментировал артист.
Увидеть церемонию можно будет не только в «Лужниках», но и онлайн ― на Twitch-канале Бустера. В этом году премия SLAY проводится уже в третий раз. Мероприятие проходит при поддержке Winline.