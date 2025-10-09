Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста  «Аве Марию»
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»
Президент Аргентины Хавьер Милей устроил рок-концерт
Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme

В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY

Фото: пресс-служба SLAY

Ежегодная стримерская премия SLAY (Stream Legends Awards of the Year) состоится в декабре. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Церемония награждения впервые пройдет со зрителями ― во Дворце Ирины Винер в «Лужниках». Главными наградами станут статуэтки стримеров года ― SLAY King и SLAY Queen. На первом этапе голосования свои номинации смогут предложить и зрители. 

Музыкальным хедлайнером станет известный российский рэпер, чье имя пока держат в секрете. На ивент пригласят популярных русскоязычных стримеров и инфлюэнсеров за пределами сферы. 

Важным элементом премии станет арт-объект Visionary Mask 01, созданный Покрасом Лампасом. Его получат победители прошлогодней премии ― в металлическом сейфе, кастомно расписанном художником. Кодом от сейфа послужит дата премии, которая пока не раскрывается. 

© Пресс-служба SLAY

Как отметили организаторы, Visionary Mask 01 можно рассматривать как часть доспехов, часть личности рыцарей цифрового средневековья — лидеров мнений современного поколения. 

Покрас Лампас признался, что эта коллаборация может замотивировать его стримить самому. По словам художника, он с интересом следит за Twitch-культурой и считает, что за лайв-трансляциями будущее. 

«Это уникальный проект, где соединяется любовь к искусству, технологиям и новой искренности, — и символично, что главные герои впервые получат объект современного искусства в качестве награды за свой вклад в развитие и популяризацию стриминга», ― прокомментировал артист. 

Увидеть церемонию можно будет не только в «Лужниках», но и онлайн ― на Twitch-канале Бустера. В этом году премия SLAY проводится уже в третий раз. Мероприятие проходит при поддержке Winline.

