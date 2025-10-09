Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Исполнительницы песни «Golden» из анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» впервые полностью спели хит вживую на вечернем шоу Джимми Фэллона. Ранее трио исполняло лишь отрывок песни в скетче с Bad Bunny на «Saturday Night Live».

Вокальные партии исполнили Арден Чо, Мей Хонг и Ю Чжи Ен, которые озвучивают главных героинь из вымышленной кей-поп-группы Huntr/x. Фильм вышел на Netflix 23 августа и рассказывает о группе всемирно известных певиц, которые тайно ведут борьбу с демонами.

Песня «Golden» возглавила чарты более чем в 20 странах, включая США, Великобританию и Южную Корею. Недавно на трек вышел кавер от шотландской группы Biffy Clyro.

Учитывая популярность фильма, уже анонсированы анимированный сиквел, ремейк с живыми актерами и возможная театральная постановка. Актер Ан Хе Соп, озвучивший Джину в фильме, недавно сказал, что был бы не против возвращения своего персонажа в будущих фильмах. Он отметил: «Как фанат Джину, я, конечно, хотел бы его возвращения, но это решение не за мной».

Создатель фильма Мэгги Кан рассказала, что изначально история не имела никакого отношения к кей-попу: «Идея демонов привела к появлению охотниц на демонов — группы невероятных женщин. Но этого было недостаточно, нужен был новый элемент, и им стала музыка кей-поп».

