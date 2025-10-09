Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона

Учитывая популярность фильма, уже анонсированы анимированный сиквел, ремейк с живыми актерами и возможная театральная постановка. Актер Ан Хе Соп, озвучивший Джину в фильме, недавно сказал, что был бы не против возвращения своего персонажа в будущих фильмах. Он отметил: «Как фанат Джину, я, конечно, хотел бы его возвращения, но это решение не за мной».