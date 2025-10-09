В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»

В коллекцию войдут три вида монет — серебряная номиналом 3 рубля с цветным покрытием, 925 пробой и тиражом 7 тыс. штук и две монеты номиналом 25 рублей: одна из стали с никелевым покрытием тиражом 850 тыс. штук, а другая — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием и сувенирной упаковкой тиражом 150 тыс. штук.