В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»

Иллюстрация: «Мельница»

Банк России в 2027 году выпустит памятные монеты «Лунтик и его друзья», сообщает ТАСС. Монеты войдут в серию «Российская (советская) мультипликация». Согласно плану по выпуску, тираж превысит 1 млн экземпляров.

В коллекцию войдут три вида монет — серебряная номиналом 3 рубля с цветным покрытием, 925 пробой и тиражом 7 тыс. штук и две монеты номиналом 25 рублей: одна из стали с никелевым покрытием тиражом 850 тыс. штук, а другая — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием и сувенирной упаковкой тиражом 150 тыс. штук.

Сюжет мультсериала «Лунтик и его друзья» разворачивается вокруг упавшего с Луны на Землю пушистого фиолетового пришельца. Его усыновляет пожилая пара пчел — баба Капа и генерал Шер. Вместе с друзьями — Пчеленком, божьей коровкой Милой, кузнечиком Кузей — Лунтик познает мир вокруг.

Мультсериал существует с 2006 года и насчитывает более 500 серий. Продолжительность каждой составляет не более 5 минут. В 2010 году был создан кукольный спин-офф «Секреты Лунтика», а в 2024 в прокат вышел полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».

