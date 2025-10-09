HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером

Фото: Fís Éireann/Screen Ireland

Muby представил полноценный трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» - нового проекта Джима Джармуша, автора «Выживут только любовники» и «Ночь на Земле».  Впервые ленту показали на Венецианском кинофестивале, где она получила Гран-При. В мировой прокат картина выйдет 24 декабря.

Видео: Muby

«Отец, мать, сестра, брат» — первый художественный фильм Джармуша с 2019 года. Он описывается как триптих, в котором исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями. Действие всех трех историй разворачивается в разных странах.

Части называются «Отец», «Мать» и «Сестра, брат». События первой происходят на северо-востоке США, второй — в Ирландии, третьей — во Франции.

Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Мейим Бьялик, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс. Продюсерами выступили Чарльз Гиллиберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юсер.

