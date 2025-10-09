«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером

Muby представил полноценный трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» - нового проекта Джима Джармуша, автора «Выживут только любовники» и «Ночь на Земле». Впервые ленту показали на Венецианском кинофестивале, где она получила Гран-При. В мировой прокат картина выйдет 24 декабря.
«Отец, мать, сестра, брат» — первый художественный фильм Джармуша с 2019 года. Он описывается как триптих, в котором исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями. Действие всех трех историй разворачивается в разных странах.
Части называются «Отец», «Мать» и «Сестра, брат». События первой происходят на северо-востоке США, второй — в Ирландии, третьей — во Франции.
Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Мейим Бьялик, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс. Продюсерами выступили Чарльз Гиллиберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юсер.