Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пака Чхан Ука, претендующего на «Оскар»

Фото: CJ Entertainment

Neon опубликовал трейлер нового фильма Пака Чхан Ука «Метод исключения». Лента выйдет в российский прокат 4 декабря.

Картина, основанная на романе Дональда Уэстлейка «The Ax», уже стала главным кандидатом от Южной Кореи на премию «Оскар-2026» в категории «Лучший международный фильм». По сюжету главный герой Ман-су — преданный сотрудник бумажной компании, который внезапно теряет работу после 25 лет службы.

Оказавшись в безвыходном положении, он придумывает жестокий план устранить своих соперников в борьбе за место под солнцем. Фильм соединяет в себе элементы психологического триллера и социальной драмы, исследуя, как экономическая нестабильность способна разрушить человеческую мораль и сострадание.

Главную роль исполнил Ли Бен Хон (фронтмен из «Игры в кальмара»). В картине также снялись Сон Йе-джин, Пак Хи-сун, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран и Ча Сын-вон. Сценарий Пак Чхан Ук написал совместно с Ли Кён-ми, Доном Маккелларом и Ча Хе-ли.

Ранее картина уже получила приз зрительских симпатий TIFF-2025 и вошла в шорт-лист «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

