Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»

Фото: Scott McPartland/Getty Images

В США 60-летняя женщина умерла после визита в «Особняк с привидениями». Она потеряла сознание после посещения аттракциона, посвященного мультфильму «Кошмар перед Рождеством».  Несчастный случай произошел 6 октября, пишет Variety.

По данным полиции, сотрудники службы безопасности Диснейленда оказали пострадавшей первую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали посетительницу, однако спасти ее не удалось.

Причина смерти женщины пока не установлена. «Нет никаких признаков каких-либо проблем с работой аттракциона, после случившегося он снова заработал», — сказал сержант местной полиции Мэтт Саттер.

Аттракцион «Особняк с привидениями» представляет собой тур на «смертных повозках». Посетители садятся в кабинки-вагонетки и отправляются в путешествие по комнатам особняка. Их пугают роботы-аниматроники, оптические иллюзии, «живые портреты» и другие спецэффекты.

