Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные

Информация о планах ограничивать в России доступ к интернету на выходные не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
«Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», ― отметили там.
В ведомстве добавили, что сообщения о планах отключать интернет распространялась в мессенджерах от имени Минцифры. Министерство призвало не доверять непроверенным источникам.
В сентябре Минцифры составило список «белых» сайтов ― ресурсов, которые будут работать, если мобильный интернет отключат. В перечень среди прочих вошли все государственные сайты и платформа «Госуслуги», сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты и проложения нескольких банков, включая «Сбер», Альфа-банк и Т-Банк.