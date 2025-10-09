Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные

«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»
Президент Аргентины Хавьер Милей устроил рок-концерт
Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme
На Эльбрусе пройдет самый высокогорный гольф в России — на высоте 4000 метров
У фермера в США украли 300 особых тыкв
Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом
Ким Кардашьян — в роли юриста по бракоразводным делам в трейлере сериала «Все честно»
Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry
В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран

Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные

Фото: Scarecrow artworks/Unsplash

Информация о планах ограничивать в России доступ к интернету на выходные не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. 

«Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», ― отметили там. 

В ведомстве добавили, что сообщения о планах отключать интернет распространялась в мессенджерах от имени Минцифры. Министерство призвало не доверять непроверенным источникам. 

В сентябре Минцифры составило список «белых» сайтов ― ресурсов, которые будут работать, если мобильный интернет отключат. В перечень среди прочих вошли все государственные сайты и платформа «Госуслуги», сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты и проложения нескольких банков, включая «Сбер», Альфа-банк и Т-Банк. 

Расскажите друзьям