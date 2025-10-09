В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton

Компания Lipton представила соль для ванн в форме чайного пакетика. Продукт можно приобрести в Японии.
Технология использования похожа на заварку чая, но поместить пакетик нужно не в кружку, а в ванну. Чайный пакетик имеет форму пирамидки, держать его следует за желтую этикетку с логотипом Lipton. При контакте с горячей водой соль наполняет ванную комнату ароматом чая.
Есть несколько вариантов соли для ванны: классический черный чай, зеленый чай, чай с молоком, зеленое яблоко и другие. В состав входят питательные масла жожоба и ши, которые смягчают и увлажняют кожу.
Соль для ванны с ароматом чая уже активно обсуждают в соцсетях. Ранее ажиотаж вызвали мыльные сигареты, созданные студентом Токийского университета искусств для университетского фестиваля. В комплект входят мыльный раствор и две трубочки. Каждая «пачка» стоит около 780 рублей (1430 йен). Позже в России выпустили аналог — у него менее интересный дизайн и более низкая стоимость, 567 рублей.