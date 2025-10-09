В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton

Соль для ванны с ароматом чая уже активно обсуждают в соцсетях. Ранее ажиотаж вызвали мыльные сигареты, созданные студентом Токийского университета искусств для университетского фестиваля. В комплект входят мыльный раствор и две трубочки. Каждая «пачка» стоит около 780 рублей (1430 йен). Позже в России выпустили аналог — у него менее интересный дизайн и более низкая стоимость, 567 рублей.