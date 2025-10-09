Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пака Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»

Фото: HBO

HBO представил дебютный трейлер нового комедийного сериала «Я люблю Лос-Анджелес» («I Love LA»). Премьера проекта состоится 2 ноября.

Сериал расскажет о группе амбициозных друзей, которые пытаются построить карьеру и разобраться в чувствах в Лос-Анджелесе — городе, где «удача приходит к тем, кто готов». Главная героиня — энергичная и целеустремленная Майя, живущая по принципу «Трудись, пока твои кумиры не станут твоими соперниками».

Создателем и исполнительным продюсером сериала стала Рейчел Сеннотт. Она же исполнила в нем главную роль. Вместе с Сеннотт в сериале сыграли Джордан Ферстман, Джош Хатчерсон, Одесса Адлон и Тру Уитакер.

Среди приглашенных звезд — Лейтон Мистер, Мозес Инграм, Лорен Холт, Элайджа Вуд, Квенлин Блэкуэлл, Джош Бренер, Тим Бальц, Фрой Гутьеррес и Колин Вуделл. Сериал состоит из восьми эпизодов, новые серии будут выходить еженедельно до финала, который запланирован на 21 декабря.

Ранее киноредактор «Афиши Daily» Никита Лаврецкий включил «Я люблю Лос-Анджелес» в список главных сериалов осени-2025, на которые не жалко тратить жизнь.

