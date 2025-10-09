Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»

По сюжету главный герой Роберт Грейнье работает лесорубом и железнодорожником на северо-западе США. Его жизнь разворачивается на фоне быстро меняющейся Америки начала XX века. Главные роли в экранизации исполнили Джоэл Эджертон («Темная материя») и Фелисити Джонс («Бруталист»).