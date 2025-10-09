Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пака Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»

Фото: Kamala Films

Netflix представил трейлер фильма «Сны поездов» («Train Dreams»), основанного на одноименной новелле Дениса Джонсона. Премьера ожидается 21 ноября.

По сюжету главный герой Роберт Грейнье работает лесорубом и железнодорожником на северо-западе США. Его жизнь разворачивается на фоне быстро меняющейся Америки начала XX века. Главные роли в экранизации исполнили Джоэл Эджертон («Темная материя») и Фелисити Джонс («Бруталист»).

Видео: Netflix

Создателями фильма выступили режиссер Клинт Бентли («Жокей»), сценарист Грег Куидар («Синг-Синг»), продюсеры Майкл Хеймлер, Уилл Яновиц, Марисса МакМахон, Эшли Шлейфер и Тедди Шварцман.

Исполнительными продюсерами стали Кейси Аффлек, Эджертон, Куидар Скотт Хинкли, Джон Фридберг. Впервые «Сны поездов» показали на кинофестивале «Сандэнс».

