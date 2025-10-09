Москвичей предупредили о резком похолодании

На следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом телеграм-каналу «Осторожно, Москва» сообщила ведущая специалистка агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, со следующей недели дневная температура воздуха в столице будет на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Погода, по прогнозам синоптика, станет «по-настоящему осенней и холодной».
«Мы перейдем от тепла к холоду: дневная температура воздуха опустится с 10–11 градусов тепла до +6. Это будет уже холодная такая погода, характерная для осени, поэтому придется утепляться», — отметила она.
В разговоре с РБК Позднякова сказала, что с 9 октября в московском регионе усилится ветер, а на смену туману придут дожди. По ее словам, дождливыми будут пятница и выходные.