Французская почта выпустила марку с ароматом круассана

Одной из первых, кому посчастливилось продавать раритет, стала почта в городе Валанс. «Из 400 клиентов, посетивших нас в первый день, 50 пришли специально за маркой. Некоторые коллекционеры приехали из соседнего города Лиона. Из изначального запаса в 1000 штук за сутки разошлось более 400», — поделился начальник отделения Антони Рише.