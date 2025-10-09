Французская почта выпустила марку с ароматом круассана

Национальная почтовая служба Франции представила марку с запахом сливочного круассана, сообщило издание Le Figaro. Чтобы ощутить аромат, достаточно потереть бумагу пальцем.
Тираж ограничен 594 тыс. экземпляров, а продажи открылись лишь в трех почтовых отделениях в стране. Выпуск марки приурочен к национальному конкурсу на лучший сливочный круассан.
Номинал марки составляет 2,1 евро. Ее можно использовать как для отправки писем внутри страны, так и за рубеж.
Одной из первых, кому посчастливилось продавать раритет, стала почта в городе Валанс. «Из 400 клиентов, посетивших нас в первый день, 50 пришли специально за маркой. Некоторые коллекционеры приехали из соседнего города Лиона. Из изначального запаса в 1000 штук за сутки разошлось более 400», — поделился начальник отделения Антони Рише.
Недавно в США, штат Иллинойс, сотрудники почты обнаружили открытку, которая должна была быть отправлена еще 72 года назад. На ней изображено здание ООН в Нью-Йорке, и именно туда она по ошибке попала и затерялась на десятилетия. 88-летний отправитель узнал свой почерк.