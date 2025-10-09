«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е

Фото: «Плюс Студия»

«Плюс Студия» и продюсерская компания «Лунапарк» приступили к съемкам драматического сериала «Казино». Премьера проекта состоится на «Кинопоиске» в 2026 году.

Действие сюжета развивается в 1991 году, когда распад Советского Союза открывает эпоху свободы, неопределенности и соблазнов. В центре столицы англичане открывают роскошное казино, где пересекаются звезды, бизнесмены, политики и криминал.

На фоне стремительно меняющегося мира Маша, талантливая студентка мехмата МГУ, сталкивается с финансовым крахом семьи и вынуждена оставить учебу. Попав в опасный мир азартных игр, она постепенно теряет привычные ориентиры и оказывается перед моральным выбором, где ставка — ее собственная жизнь и будущее.

Шоураннером «Казино» выступает Александра Ремизова, известная по хитам «Нулевой пациент», «Монастырь» и «Игры», а режиссером стал Алексей Кузмин-Тарасов, автор сериалов «Неверные» и «Что делать женщине, если…». Главные роли исполняют Елена Тронина и Константин Хабенский.

