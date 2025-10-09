Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е

На фоне стремительно меняющегося мира Маша, талантливая студентка мехмата МГУ, сталкивается с финансовым крахом семьи и вынуждена оставить учебу. Попав в опасный мир азартных игр, она постепенно теряет привычные ориентиры и оказывается перед моральным выбором, где ставка — ее собственная жизнь и будущее.