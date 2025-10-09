Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей

HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана
Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму
На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»
Президент Аргентины Хавьер Милей устроил рок-концерт
Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme
На Эльбрусе пройдет самый высокогорный гольф в России — на высоте 4000 метров
У фермера в США украли 300 особых тыкв
Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом
Ким Кардашьян — в роли юриста по бракоразводным делам в трейлере сериала «Все честно»
Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry
В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич

Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей

Фото: Ravi Sharma/Unplash

70% мужчин и 59% женщин обращаются к нейросети, чтобы разобраться в чувствах или поведении партнера. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba, результаты есть у «Афиши Daily».

По данным исследования, мужчины быстрее приняли искусственный интеллект как помощника в любви: 42% уже советуются с ним перед свиданиями или при общении, еще 34% планируют начать. Среди женщин таких меньше: 24% уже используют искусственный интеллект, но 54% готовы попробовать.

Больше половины мужчин (56%) объясняют, что ценят скорость и прямоту: алгоритм помогает разобраться без долгих разговоров. Женщины чаще используют ИИ, чтобы понять себя: 44% говорят, что хотят взглянуть на ситуацию со стороны и оценить свои реакции.

84% респондентов и 74% респонденток признались, что им комфортно обсуждать с нейросетью конфликты, ревность и кризисы. 37% мужчин и 54% женщин открыто описывают свои чувства, а каждый третий показывает переписки, чтобы посмотреть на себя со стороны.

Почти каждый пятый парень (19%) и 15% девушек готовы обсуждать с нейросетью интимные страхи и фантазии. Как отмечают авторы опроса, это происходит потому, что там можно быть собой: без напряжения, без роли сильного и без страха показаться уязвимым.

Если нейросеть указывает на тревожные сигналы в поведении партнера, 55% мужчин и 39% женщин обращают на них внимание, а еще 28% мужчин проверяют факты. Женщины осторожнее, но внимательнее: они чаще воспринимают советы как повод подумать, а не как готовое решение.

45% мужчин и 39% женщин отметили, что чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей. Он не спорит, не осуждает и помогает взглянуть на ситуацию трезво — иногда именно этого и не хватает в реальном разговоре.

Ранее аналитики дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov выяснили, влюблялись ли россияне в селебрити и кто из музыкантов кажется им самым привлекательным. Оказалось, что мужчинам чаще импонируют музыкальные исполнительницы, а женщинам — актеры кино. 

