Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей

70% мужчин и 59% женщин обращаются к нейросети, чтобы разобраться в чувствах или поведении партнера. Об этом свидетельствуют результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba, результаты есть у «Афиши Daily».
По данным исследования, мужчины быстрее приняли искусственный интеллект как помощника в любви: 42% уже советуются с ним перед свиданиями или при общении, еще 34% планируют начать. Среди женщин таких меньше: 24% уже используют искусственный интеллект, но 54% готовы попробовать.
Больше половины мужчин (56%) объясняют, что ценят скорость и прямоту: алгоритм помогает разобраться без долгих разговоров. Женщины чаще используют ИИ, чтобы понять себя: 44% говорят, что хотят взглянуть на ситуацию со стороны и оценить свои реакции.
84% респондентов и 74% респонденток признались, что им комфортно обсуждать с нейросетью конфликты, ревность и кризисы. 37% мужчин и 54% женщин открыто описывают свои чувства, а каждый третий показывает переписки, чтобы посмотреть на себя со стороны.
Почти каждый пятый парень (19%) и 15% девушек готовы обсуждать с нейросетью интимные страхи и фантазии. Как отмечают авторы опроса, это происходит потому, что там можно быть собой: без напряжения, без роли сильного и без страха показаться уязвимым.
Если нейросеть указывает на тревожные сигналы в поведении партнера, 55% мужчин и 39% женщин обращают на них внимание, а еще 28% мужчин проверяют факты. Женщины осторожнее, но внимательнее: они чаще воспринимают советы как повод подумать, а не как готовое решение.
45% мужчин и 39% женщин отметили, что чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей. Он не спорит, не осуждает и помогает взглянуть на ситуацию трезво — иногда именно этого и не хватает в реальном разговоре.
