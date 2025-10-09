Исследование: 45% мужчин и 39% женщин чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей

Почти каждый пятый парень (19%) и 15% девушек готовы обсуждать с нейросетью интимные страхи и фантазии. Как отмечают авторы опроса, это происходит потому, что там можно быть собой: без напряжения, без роли сильного и без страха показаться уязвимым.