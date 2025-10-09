Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пака Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
Детская омбудсвумен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что зацепинг пора приравнять к экстремистскому движению. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По мнению Мишоновой, детей, занимающихся зацепингом, обязательно нужно ставить на учет. Она также думает, что таким детям нужно дать какую-то альтернативу, например занятия экстремальными видами спорта. 

«Чтобы секции были, которые помогли бы им выбрасывать этот адреналин. Здесь нужно проводить профилактические беседы и просто показывать, к чему это может привести», ― пояснила она. 

Омбудсвумен отметила, что зацеперы, даже когда видят, что их товарищи погибают или становятся инвалидами, не бросают опасного увлечения. Она добавила, что в интернете есть ресурсы, где детям предлагают поучаствовать в зацепинге в виде игры. 

По данным уполномоченной по правам ребенка, с начала 2025 года в Подмосковье было 28 происшествий, связанных с зацепингом, 11 детей погибли.

