Нобелевскую премию по литературе получит венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщается на сайте премии.

Писателю вручат награду «за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

В издательстве Corpus «Афише Daily» рассказали, что роман Краснахоркаи «Возвращение барона Венкхейма» в переводе Ольги Серебряной готовится к изданию в 2026 году.

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в венгерском городе Дьюла. Он прославился своими антиутопическими и меланхоличными романами, исследующими темы отчуждения и духовного конца эпохи. Известность писателю принес его дебютный роман «Сатанинское танго» (1985).

За свои произведения писатель был удостоен множества международных наград, включая Национальную книжную премию США в области переводной литературы (2019) и Международную Букеровскую премию (2015). Его книги «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления» были экранизированы режиссером Белой Тарром, с которым Краснахоркаи связывает многолетнее творческое партнерство.

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили Хан Ган из Южной Кореи «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

