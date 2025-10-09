На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»

Перед одним из концертов «The Eras Tour» певица предупредила Келси о присутствии в вип-ложе его любимого режиссера — Греты Гервиг. Во время шоу мужчина подошел к постановщице с заранее заготовленной шуткой: «Я люблю „Барби“. Я тоже просто Кен», — указав при этом на Тейлор. Однако женщина лишь вежливо улыбнулась в ответ. Позже Келси признался Свифт, что, видимо, показался Гервиг надоедливым.