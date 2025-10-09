На «The Eras Tour» Трэвис Келси принял жену Хью Гранта за Грету Гервиг и поздравил с успехом «Барби»

На шоу Сета Майерса Тейлор Свифт рассказала историю о том, как ее жених Трэвис Келси перепутал режиссера Грету Гервиг и жену Хью Гранта — продюсера Анну Эберштайн.
Перед одним из концертов «The Eras Tour» певица предупредила Келси о присутствии в вип-ложе его любимого режиссера — Греты Гервиг. Во время шоу мужчина подошел к постановщице с заранее заготовленной шуткой: «Я люблю „Барби“. Я тоже просто Кен», — указав при этом на Тейлор. Однако женщина лишь вежливо улыбнулась в ответ. Позже Келси признался Свифт, что, видимо, показался Гервиг надоедливым.
Делясь впечатлениями после концерта, Келси рассказал Свифт, что хорошо повеселился с Томом Крузом, Эштон Кутчером и Милой Кунис. Особое внимание он уделил тому, как тепло Грета Гервиг общалась с Хью Грантом, и предположил, что они работают над совместным проектом.
Келси также упомянул: «И там была одна семья в первых рядах, с которой я всю ночь танцевал. Они были такие веселые. Мы стали лучшими друзьями. Жаль, я не знаю, кто они».
Просматривая в соцсетях кадры с мероприятия, Свифт увидела много видео с Келси, танцующим с Гретой Гервиг. Она показала ему эти ролики, но он ответил: «Это не Грета». Выяснилось, что все это время он принимал за режиссера продюсера Анну Эберштайн, жену Хью Гранта, которая не имеет никакого отношения к созданию фильма «Барби».
3 октября Тейлор Свифт выпустила свой двенадцатый альбом «The Life of a Showgirl», а 5 октября представила клип на сингл «The Fate of Ophelia». Параллельно в кинотеатрах США прошли релиз-вечеринки, на которых поклонницы певицы продолжили традицию, начатую во время показов «The Eras Tour», и танцевали прямо в залах. Настоящим фурором стала «Opalite» — именно хороводы под эту песню публиковали в соцсетях больше всего.