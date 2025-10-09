Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон

Действие продолжения будет развиваться спустя несколько недель после финала первого сезона, где Декстер Морган получил пулю в грудь от собственного сына. Очнувшись от комы, он осознает, что Харрисон исчез без следа, и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти его и попытаться восстановить разрушенные отношения.