Showtime продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон

Стриминговый сервис Showtime официально продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон. О возвращении персонажа сообщил сам Майкл С.Холл, опубликовав видеообращение к поклонникам.
Действие продолжения будет развиваться спустя несколько недель после финала первого сезона, где Декстер Морган получил пулю в грудь от собственного сына. Очнувшись от комы, он осознает, что Харрисон исчез без следа, и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти его и попытаться восстановить разрушенные отношения.
Однако прошлое не дает ему покоя. В городе появляется бывший коллега из Майами, Анхель Батиста, и тайны Декстера вновь начинают всплывать наружу. «Мы получили зеленый свет на новый сезон. История продолжается, команда сценаристов уже работает, и скоро появятся подробности», — рассказал Холл.
В актерский состав вошли Ума Турман, Джек Олкотт, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Кадия Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарес, Питер Динклейдж и Джеймс Ремар. Гостевые роли исполнили Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер, Эрик Стоунстрит и Дэвид Дастмалчян.
Производством занимается Paramount Television Studios и Counterpart Studios. Шоураннером остается Клайд Филлипс, а среди исполнительных продюсеров — Майкл С.Холл, Скотт Рейнолдс, Тони Эрнандес, Лилли Бернс и Маркос Сиега.