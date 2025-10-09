Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пака Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
Президент Аргентины Хавьер Милей устроил рок-концерт

Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

Президент Аргентины Хавьер Милей исполнил рок-хиты на сцене в Буэнос-Айресе. Так он хотел приободрить сторонников перед парламентскими выборами 26 октября, сообщает CNN.

На встречу с Милеем пришли около 15 тыс. человек, включая его союзников и молодых поклонников. Мероприятие было заявлено как презентация новой книги политика «Строительство чуда», но быстро переросло в рок-концерт.   

На сцене выступили члены правящей коалиции, исполнившие девять рок-каверов. Сам Милей спел песни «Demoliendo Hoteles» Чарли Гарсии и «Libre» Нино Браво — композиции, связанные с сопротивлением угнетению, в том числе в годы аргентинской военной диктатуры и режима Франко в Испании. Шоу транслировали по государственному телевидению.

Рок-концерт вызвал волну критики со стороны оппозиции, заявившей, что президент «живет в отрыве от реальности», пока страна переживает экономический кризис — инфляцию и валютные колебания. Как отмечает CNN, Аргентина изо всех сил пытается накопить долларовые резервы, необходимые для выплат по внешним долгам.

Бывший министр экономики Мартин Лусто заявил: «Потерян еще один день работы. Единственное настоящее аргентинское чудо — это миллионы семей, которые каждый месяц совершают чудеса, чтобы просто прожить».

