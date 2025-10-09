Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»

Кунцевская межрайонная прокуратура пришла с проверкой в частный зоопарк «Белый кенгуру», расположенный на третьем этаже ТЦ «Кунцево-плаза».
В ходе проверки прокуроры выявили нарушения лицензионных и санитарных требований, а также законодательства об ответственном обращении с животными. По итогам проверки ведомство пообещало принять меры прокурорского реагирования.
Недавно москвичи запустили петицию с требованием закрыть зоопарк «Белый кенгуру». По словам авторов инициативы, животных там держат в антисанитарии и тесных вольерах, у некоторых видны раны. Дети же во время игр часто мучают питомцев.
Согласно федеральному закону, с 1 января 2020 года в России запрещены контактные зоопарки. Однако бизнес обходит этот запрет, выдавая контактные зоопарки за выставки животных или легальные зоопарки.
«Белый кенгуру» работает в «Кунцево-плаза» с 2016 года. В нем обитают дикобразы, черепахи, лемуры, носухи, рептилии, кенгуру, кролики, козы, морские свинки и кошки.