Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины

«Помимо укрепления доказательств того, что различия в уровнях депрессии между мужчинами и женщинами могут быть в значительной степени обусловлены биологическими факторами, [исследование] также указывает на будущую возможность различных фармакологических методов лечения депрессии у женщин и мужчин, по мере того как биологические системы, кодируемые этими генетическими регионами, станут лучше изучены», — прокомментировал результаты исследования профессор Филип Митчелл из Университета Нового Южного Уэльса.