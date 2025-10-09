Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины

Женщины обладают большей генетической предрасположенностью к депрессии, чем мужчины, выяснили австралийские ученые. Соответствующую статью опубликовал журнал Nature Communications, основные тезисы пересказало издание The Guardian.
Исследователи проанализировали данные о ДНК более 130 тыс. женщин и 64 тыс. мужчин с депрессией, а также более 159 тыс. женщин и 132 тыс. мужчин без диагноза. Участники происходили из Австралии, Нидерландов, США и Великобритании.
Оказалось, что, хотя большая часть геномных мутаций, связанных с депрессией, является общей для обоих полов, существуют мутации, специфические для каждого. Ученые обнаружили целых 16 геномных вариантов у женщин и всего 8 у мужчин.
Более того, у женщин депрессия в большей степени коррелирует с метаболическими нарушениями — например, изменением веса, синдромом хронической усталости. «Эти генетические различия могут объяснить, почему женщины с депрессией чаще мужчин испытывают метаболические симптомы», — пояснила соавтор работы доктор Джоди Томас.
Исследование австралийских ученых объясняет, почему женщины в течение жизни страдают от депрессии в два раза чаще мужчин. При этом социальные факторы по-прежнему играют важную роль. Например, мужчины реже обращаются за помощью, а женщины чаще сталкиваются с сексуализированным насилием.
«Помимо укрепления доказательств того, что различия в уровнях депрессии между мужчинами и женщинами могут быть в значительной степени обусловлены биологическими факторами, [исследование] также указывает на будущую возможность различных фармакологических методов лечения депрессии у женщин и мужчин, по мере того как биологические системы, кодируемые этими генетическими регионами, станут лучше изучены», — прокомментировал результаты исследования профессор Филип Митчелл из Университета Нового Южного Уэльса.