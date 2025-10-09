Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme
На Эльбрусе пройдет самый высокогорный гольф в России — на высоте 4000 метров
У фермера в США украли 300 особых тыкв
Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом
Ким Кардашьян — в роли юриста по бракоразводным делам в трейлере сериала «Все честно»
Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry
В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»

Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины

Фото: Freepik/Freepik

Женщины обладают большей генетической предрасположенностью к депрессии, чем мужчины, выяснили австралийские ученые. Соответствующую статью опубликовал журнал Nature Communications, основные тезисы пересказало издание The Guardian.

Исследователи проанализировали данные о ДНК более 130 тыс. женщин и 64 тыс. мужчин с депрессией, а также более 159 тыс. женщин и 132 тыс. мужчин без диагноза. Участники происходили из Австралии, Нидерландов, США и Великобритании.

Оказалось, что, хотя большая часть геномных мутаций, связанных с депрессией, является общей для обоих полов, существуют мутации, специфические для каждого. Ученые обнаружили целых 16 геномных вариантов у женщин и всего 8 у мужчин.

Более того, у женщин депрессия в большей степени коррелирует с метаболическими нарушениями — например, изменением веса, синдромом хронической усталости. «Эти генетические различия могут объяснить, почему женщины с депрессией чаще мужчин испытывают метаболические симптомы», — пояснила соавтор работы доктор Джоди Томас.

Исследование австралийских ученых объясняет, почему женщины в течение жизни страдают от депрессии в два раза чаще мужчин. При этом социальные факторы по-прежнему играют важную роль. Например, мужчины реже обращаются за помощью, а женщины чаще сталкиваются с сексуализированным насилием.

«Помимо укрепления доказательств того, что различия в уровнях депрессии между мужчинами и женщинами могут быть в значительной степени обусловлены биологическими факторами, [исследование] также указывает на будущую возможность различных фармакологических методов лечения депрессии у женщин и мужчин, по мере того как биологические системы, кодируемые этими генетическими регионами, станут лучше изучены», — прокомментировал результаты исследования профессор  Филип Митчелл из Университета Нового Южного Уэльса.

