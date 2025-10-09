Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Danone в России переименовали в «Логику молока»

Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme

Фото: @supremenewyork

Хасбик снялся в рекламе Supreme, посвященной новому брелку-камере. Фотографии с дагестанским блогером появились в официальном инстаграме* бренда.

Снимки с Хасбиком менее чем за сутки набрали 125 тыс. лайков. Это в два-четыре раза больше, чем предыдущие посты в аккаунте. 

1/2
© @supremenewyork
2/2
© @supremenewyork

Миниатюрное устройство Digital Camera Keychain вошло в осенне-зимнюю коллекцию Supreme. Брелок-камера с логотипом бренда появится в продаже 9 октября. 

Блогеру Хасбулле Магомедову 23 года. Уроженец Дагестана стал популярным в 2020 году после серии роликов в сети. В 2022 году он стал амбассадором американского бойцовского промоушена UFC, а российская редакция Forbes внесла его в лонг-лист премии «30 до 30».

В 2023-м Forbes подсчитал, что за три года дагестанский блогер заработал больше 2 млн долларов. 

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

