Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme

Хасбик снялся в рекламе Supreme, посвященной новому брелку-камере. Фотографии с дагестанским блогером появились в официальном инстаграме* бренда.
Снимки с Хасбиком менее чем за сутки набрали 125 тыс. лайков. Это в два-четыре раза больше, чем предыдущие посты в аккаунте.
Миниатюрное устройство Digital Camera Keychain вошло в осенне-зимнюю коллекцию Supreme. Брелок-камера с логотипом бренда появится в продаже 9 октября.
Блогеру Хасбулле Магомедову 23 года. Уроженец Дагестана стал популярным в 2020 году после серии роликов в сети. В 2022 году он стал амбассадором американского бойцовского промоушена UFC, а российская редакция Forbes внесла его в лонг-лист премии «30 до 30».
В 2023-м Forbes подсчитал, что за три года дагестанский блогер заработал больше 2 млн долларов.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.