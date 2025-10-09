Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme

Блогеру Хасбулле Магомедову 23 года. Уроженец Дагестана стал популярным в 2020 году после серии роликов в сети. В 2022 году он стал амбассадором американского бойцовского промоушена UFC, а российская редакция Forbes внесла его в лонг-лист премии «30 до 30».