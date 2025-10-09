Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme
У фермера в США украли 300 особых тыкв
Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом
Ким Кардашьян — в роли юриста по бракоразводным делам в трейлере сериала «Все честно»
Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry
В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»

На Эльбрусе пройдет самый высокогорный гольф в России — на высоте 4000 метров

Фото: Wirestock/Freepik

В рамках открытия горнолыжного сезона на курорте «Эльбрус» состоится самый высокогорный в России турнир по гольфу, сообщает ТАСС. Соревнования пройдут на высоте 4000 метров над уровнем моря.

«Мы будем регистрировать рекорд России. Игра пройдет чуть выше станции Гарабаши, поле уже готовится», — сообщил на пресс-конференции гендиректор Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов.

Мероприятие станет частью программы «Парад курортов», проходящей на Эльбрусе 4–7 декабря. В ее рамках к подножью горы стекутся лауреаты национальной премии «Горы России» — лучшие курорты каждого федерального округа. Предусмотрена культурная программа, в том числе концерты.

Возможно, турнир на Эльбрусе установит не только российский, но и мировой рекорд. Самое высокое в мире поле для гольфа находится на военной базе в Гималаях в Индии и занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Высота поля над уровнем моря составляет около 4 километров, протяженность трассы — 5,5 километра.

