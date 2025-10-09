Возможно, турнир на Эльбрусе установит не только российский, но и мировой рекорд. Самое высокое в мире поле для гольфа находится на военной базе в Гималаях в Индии и занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Высота поля над уровнем моря составляет около 4 километров, протяженность трассы — 5,5 километра.