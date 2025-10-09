В рамках открытия горнолыжного сезона на курорте «Эльбрус» состоится самый высокогорный в России турнир по гольфу, сообщает ТАСС. Соревнования пройдут на высоте 4000 метров над уровнем моря.
«Мы будем регистрировать рекорд России. Игра пройдет чуть выше станции Гарабаши, поле уже готовится», — сообщил на пресс-конференции гендиректор Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов.
Мероприятие станет частью программы «Парад курортов», проходящей на Эльбрусе 4–7 декабря. В ее рамках к подножью горы стекутся лауреаты национальной премии «Горы России» — лучшие курорты каждого федерального округа. Предусмотрена культурная программа, в том числе концерты.
Возможно, турнир на Эльбрусе установит не только российский, но и мировой рекорд. Самое высокое в мире поле для гольфа находится на военной базе в Гималаях в Индии и занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Высота поля над уровнем моря составляет около 4 километров, протяженность трассы — 5,5 километра.