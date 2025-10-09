Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme
На Эльбрусе пройдет самый высокогорный гольф в России — на высоте 4000 метров
Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом
Ким Кардашьян — в роли юриста по бракоразводным делам в трейлере сериала «Все честно»
Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry
В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»

У фермера в США украли 300 особых тыкв

Фото: @samspumpkinpatch

Около 300 тыкв похитили с фермы Sam’s Pumpkin Patch в штате Огайо. Владелец фермы Терри Данлэп оценивает ущерб в более чем 6000 долларов. Об этом сообщает телеканал Fox 8.

Тыквы были особенными ― крупными, с длинными, толстыми стеблями. Фермер ухаживал за ними каждую неделю и очень ими гордился. Тыквы росли на тихом поле в округе Фэрфилд. 

«Я выбрал особое место, окруженное с трех сторон кустарником и лианами, где никто не мог ничего увидеть. Но участок открывался к востоку, к соседу, с чьей стороны был выход на трассу 33», ― отметил Данлэп.

Недавно, когда он пришел проверить урожай, то увидел, что все тыквы, кроме одной, пропали. «Мне стало плохо, физически плохо», ― признался фермер. 

Он подал заявление в офис шерифа, но виновных пока не нашли. Данлэп стал не единственной жертвой тыквенных воров. У другой фермы ― Puffy’s Pumpkins ― украли тыквы, выставленные на большом прилавке у дороги. 

Сейчас сезон тыкв, к тому же скоро Хеллоуин, поэтому злоумышленникам будет легко избавиться от награбленного. «Если у тебя большие тыквы по низкой цене — люди раскупят их мгновенно. Легкая добыча, легкие деньги», ― пояснил Данлэп. 

Когда он рассказал о своем несчастье в соцсетях, подписчики спросили, есть ли у фермы страница на GoFundMe, чтобы помочь ей деньгами. Данлэп в ответ предложил направить эти пожертвования в местную благотворительную организацию. «Сделайте это — и я буду счастлив», ― написал мужчина.

