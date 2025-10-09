У фермера в США украли 300 особых тыкв

Около 300 тыкв похитили с фермы Sam’s Pumpkin Patch в штате Огайо. Владелец фермы Терри Данлэп оценивает ущерб в более чем 6000 долларов. Об этом сообщает телеканал Fox 8.
Тыквы были особенными ― крупными, с длинными, толстыми стеблями. Фермер ухаживал за ними каждую неделю и очень ими гордился. Тыквы росли на тихом поле в округе Фэрфилд.
«Я выбрал особое место, окруженное с трех сторон кустарником и лианами, где никто не мог ничего увидеть. Но участок открывался к востоку, к соседу, с чьей стороны был выход на трассу 33», ― отметил Данлэп.
Недавно, когда он пришел проверить урожай, то увидел, что все тыквы, кроме одной, пропали. «Мне стало плохо, физически плохо», ― признался фермер.
Он подал заявление в офис шерифа, но виновных пока не нашли. Данлэп стал не единственной жертвой тыквенных воров. У другой фермы ― Puffy’s Pumpkins ― украли тыквы, выставленные на большом прилавке у дороги.
Сейчас сезон тыкв, к тому же скоро Хеллоуин, поэтому злоумышленникам будет легко избавиться от награбленного. «Если у тебя большие тыквы по низкой цене — люди раскупят их мгновенно. Легкая добыча, легкие деньги», ― пояснил Данлэп.
Когда он рассказал о своем несчастье в соцсетях, подписчики спросили, есть ли у фермы страница на GoFundMe, чтобы помочь ей деньгами. Данлэп в ответ предложил направить эти пожертвования в местную благотворительную организацию. «Сделайте это — и я буду счастлив», ― написал мужчина.