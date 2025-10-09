Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом

Актер также отметил, что с нетерпением ждет воссоединения с давними коллегами. «Да, [примут участие] Брэд [Питт], Мэтт [Деймон], Дон [Чидл] и Джулия [Робертс]. Я вчера ужинал с Джулией. Они все еще мои самые близкие друзья. Так что возможность снова работать вместе будет веселой», — поделился он.