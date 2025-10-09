Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом

Кинокомпания Warner Bros. утвердила бюджет для фильма «Четырнадцать друзей Оушена». Съемки начнутся через 9–10 месяцев, рассказал Джордж Клуни на интервью на Нью-Йоркском кинофестивале. На это обратило внимание издание GeekTyrant.
«Нам только что утвердили бюджет в Warner Brothers, и теперь мы решаем организационные вопросы — осталось лишь согласовать расписание и назначить точную дату старта съемок. Вероятно, мы начнем съемки месяцев через девять-десять», — ответил Клуни на расспросы поклонников.
Актер также отметил, что с нетерпением ждет воссоединения с давними коллегами. «Да, [примут участие] Брэд [Питт], Мэтт [Деймон], Дон [Чидл] и Джулия [Робертс]. Я вчера ужинал с Джулией. Они все еще мои самые близкие друзья. Так что возможность снова работать вместе будет веселой», — поделился он.
Оригинальный фильм «Одиннадцать друзей Оушена» положил начало успешной франшизе, собравшей в прокате более 1,4 млрд долларов. Оригинальная серия с участием Клуни, Пита и Деймона состоит из трех частей, последняя — «Тринадцать друзей Оушена» — вышла в 2007 году.
В августе стало известно, что переговоры о съемке приквела «Одиннадцати друзей Оушена» ведутся с режиссером Ли Айзеком Чуном («Минари»). Действие ленты развернется в 1960-х, однако подробности сюжета держатся в секрете. Ранее сообщалось, что на главные роли в приквеле рассматривали Райана Гослинга и Марго Робби: они должны были сыграть родителей Дэнни Оушена. Точной информации об участии актеров пока нет.