Сюжет разворачивается вокруг команды талантливых женщин-адвокатов, которые уходят из полностью мужской фирмы. «Они не терпят женщин во власти», — говорится в трейлере. Юристки открывают собственную компанию. Их цель — помогать женщинам побеждать в сложных бракоразводных процессах. Они бросают вызов своим бывшим коллегам.