Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»
Женщины генетически более предрасположены к депрессии, чем мужчины
Хасбик стал лицом рекламной кампании Supreme
На Эльбрусе пройдет самый высокогорный гольф в России — на высоте 4000 метров
У фермера в США украли 300 особых тыкв
Съемки «Четырнадцати друзей Оушена» начнутся следующим летом
Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry
В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»

Ким Кардашьян — в роли юриста по бракоразводным делам в трейлере сериала «Все честно»

Фото: Hulu

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала «Все честно» о группе женщин-адвокатов, которые специализируются на бракоразводных процессах. Премьера первых трех серий состоится 4 ноября, затем новый эпизод будет выходить каждый четверг. Всего в сезоне запланировано 10 серий.

Сюжет разворачивается вокруг команды талантливых женщин-адвокатов, которые уходят из полностью мужской фирмы. «Они не терпят женщин во власти», — говорится в трейлере. Юристки открывают собственную компанию. Их цель — помогать женщинам побеждать в сложных бракоразводных процессах. Они бросают вызов своим бывшим коллегам.

Видео: Hulu

Судя по трейлеру, в противостояние вступают героини Ким Кардашьян и Сары Полсон. Последняя берет в клиенты бывшего мужа первой.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Райан Мерфи, ранее работавший над «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс и «Сестрой Рэтчед» с Сарой Полсон. Помимо Кардашьян и Полсон в картине снимутся Наоми Уоттс, Халли Берри, Гленн Клоуз, Тияна Тейлор, Ниси Нэш и другие.

Расскажите друзьям