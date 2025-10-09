Стриминговый сервис Hulu представил трейлер сериала «Все честно» о группе женщин-адвокатов, которые специализируются на бракоразводных процессах. Премьера первых трех серий состоится 4 ноября, затем новый эпизод будет выходить каждый четверг. Всего в сезоне запланировано 10 серий.
Сюжет разворачивается вокруг команды талантливых женщин-адвокатов, которые уходят из полностью мужской фирмы. «Они не терпят женщин во власти», — говорится в трейлере. Юристки открывают собственную компанию. Их цель — помогать женщинам побеждать в сложных бракоразводных процессах. Они бросают вызов своим бывшим коллегам.
Судя по трейлеру, в противостояние вступают героини Ким Кардашьян и Сары Полсон. Последняя берет в клиенты бывшего мужа первой.
Режиссером и сценаристом проекта выступил Райан Мерфи, ранее работавший над «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс и «Сестрой Рэтчед» с Сарой Полсон. Помимо Кардашьян и Полсон в картине снимутся Наоми Уоттс, Халли Берри, Гленн Клоуз, Тияна Тейлор, Ниси Нэш и другие.