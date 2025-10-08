Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»

Создательница сериалов «Дневники вампира» и «Мы были лжецами» Джули Плек выпустит сериал по роману «Алхимия секретов» Стефани Гарбер. Его разработает Universal Television, сообщил Deadline.
Проект расскажет о Холланд Сент-Джеймс, которой знаток легенд сообщил о скорой смерти. Чтобы предотвратить ее, героине необходимо найти древний артефакт под названием Алхимическое Сердце.
Девушка погружается в волшебный мир, скрывающийся прямо посреди Лос-Анджелесе, и сталкивается там с притягательным незнакомцем. В поисках ключей, которые приведут ее к спасительному артефакту, Холланд не знает, кому доверять.
«Из всего написанного мной, именно „Алхимия секретов“ — та книга, экранизацию которой я действительно хотела увидеть. Я была в восторге с того момента, как Universal Television впервые обратились ко мне», — поделилась Гарбер.
Она отметила, что годами следила за творчеством Плек и отчасти училась писать, смотря ее проекты. «Считаю, что она невероятно умеет вплетать магию в реальный мир, и я с нетерпением жду возможности поработать с ней», — подчеркнула писательница.
«Стефани, чье мастерское повествование покорило миллионы читателей, создаёт захватывающий, потрясающий мир с блестяще проработанными персонажами. Эта история полна романтики и интриги», — добавила Плек.
Плек сама напишет сценарий телеадапатации. Она же выступит исполнительным продюсером сериала наряду с Эмили Камминс. Проектом займется компания My So-Called Company.