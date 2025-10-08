Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry

Кадр: Burberry/YouTube

Лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах, которые автор драмы «Влюбленный Шекспир» Джон Мадден поставил для бренда Burberry. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Колман появилась на экране вместе с моделями Лаки Блю Смит, Тайсон Бекфорт, Амелия Грей, Лю Вэнь и Мона Тугард. Всего Мадден представил четыре видео. В них звезда «Фаворитки» предстала в разных образах: любительницы крикета, гида, продавщицы в магазине и других.


 

Видео: Burberry/YouTube

По сюжету, героини Колман встречают впервые приехавших в Лондон туристов. «Каждый фильм посвящен лишь нескольким из множества персонажей, которых вы встретите в Лондоне», — отметил креативный директор Burberry Дэниел Ли.

В фильмах Колман появилась в одежде модного дома: бежевом тренче Castleford, пуховике Snowdon, стеганой куртке Floriston и пальто Berryhill цвета льда. Ли курировал креативное руководство видеосъемки. Фотографом кампании выступил Дрю Викерс.

Ролики с участием оскароносной артистки дополнят открытые поп-ап-магазины, вдохновленные эстетикой исторических вокзалов Британии. Их запустят в Китае, Японии и ОАЭ.

