В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе

Сотрудники прокуратуры считают, что в канун Нового года Риндеркнехт поднялся на холм после рабочей смены в сервисе такси Uber. Там он послушал рэп о поджоге и устроил костер. Открытый огонь тлел под землей до 7 января, после чего сильный ветер привел к его распространению.