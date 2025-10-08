В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Автор «Дневников вампира» и «Мы были лжецами» эканизирует роман «Алхимия секретов»
Оливия Колман снялась в короткометражных фильмах Джона Маддена для Burberry
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings

В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе

Фото: Cedric Letsch/Unsplash

В США арестовали мужчину, которого подозревают в организации разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе в январе. Об этом сообщил ABC7.

29-летнему Джонатану Риндеркехту предъвили обвинение в уничтожении имущества путем поджога. По словам властей, на цифровых устройствах мужчины нашли изображения горящего города, сгенерированные ChatGPT.

Сотрудники прокуратуры считают, что в канун Нового года Риндеркнехт поднялся на холм после рабочей смены в сервисе такси Uber. Там он послушал рэп о поджоге и устроил костер. Открытый огонь тлел под землей до 7 января, после чего сильный ветер привел к его распространению.

Риндеркнехт, по мнению обвинителей, скрылся с места происшествия, когда пламя разгорелось. Увидев пожарных, мужчина развернулся и вернулся на вершину холма, чтобы снять пожар в телефон.

Огонь охватил значительную часть Лос-Анджелеса и не утихал несколько дней, превратив целые кварталы в руины. В ходе пожаров были уничтожены более 6000 домов и зданий в Пасифик-Палисейдс. Погибли 12 человек.

СМИ сообщают, что у Риндеркнехта ранее не было судимостей. На момент пожаров он сам проживал в Палисейдсе. После них мужчина переехал во Флориду. Там его и арестовали 7 октября.

