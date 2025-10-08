В США арестовали мужчину, подозреваемого в организации январских пожаров в Лос-Анджелесе

В США арестовали мужчину, которого подозревают в организации разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе в январе. Об этом сообщил ABC7.
29-летнему Джонатану Риндеркехту предъвили обвинение в уничтожении имущества путем поджога. По словам властей, на цифровых устройствах мужчины нашли изображения горящего города, сгенерированные ChatGPT.
Сотрудники прокуратуры считают, что в канун Нового года Риндеркнехт поднялся на холм после рабочей смены в сервисе такси Uber. Там он послушал рэп о поджоге и устроил костер. Открытый огонь тлел под землей до 7 января, после чего сильный ветер привел к его распространению.
Риндеркнехт, по мнению обвинителей, скрылся с места происшествия, когда пламя разгорелось. Увидев пожарных, мужчина развернулся и вернулся на вершину холма, чтобы снять пожар в телефон.
Огонь охватил значительную часть Лос-Анджелеса и не утихал несколько дней, превратив целые кварталы в руины. В ходе пожаров были уничтожены более 6000 домов и зданий в Пасифик-Палисейдс. Погибли 12 человек.
СМИ сообщают, что у Риндеркнехта ранее не было судимостей. На момент пожаров он сам проживал в Палисейдсе. После них мужчина переехал во Флориду. Там его и арестовали 7 октября.