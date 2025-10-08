Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раз за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»

Вышел трейлер исторической драмы «Нюрнберг»

На ютуб-канале Sony Pictures Classics опубликовали трейлер исторической драмы «Нюрнберг», которая выйдет в кинопрокат 7 ноября.

Картина основана на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» («The Nazi and the Psychiatrist»). Действие разворачивается в 1945–1946 годах, во время знаменитого Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии.

В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которому предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он начинает тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом.
 

Видео: Sony Pictures Classics

Роль Келли в фильме исполнил Рами Малек. В образе Геринга предстал Расселл Кроу. Главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, судью Роберта Джексона, сыграл Майкл Шеннон.

В актерский состав вошли таккже Лео Вудолл, Ричард Э.Грант, Джон Слэттери, Марк О’Брайен, Колин Хэнкс, Лидия Пекэм и Ренн Шмидт.

«Нюрнберг» стал второй режиссерской работой Джеймса Вандербилта, снявшего до этого биографическую драму «Правда» 2015 года с Кейт Бланшетт и Робертом Редфордом. Помимо этого, Вандербилт был сценаристом и продюсером многих фильмов, включая «Зодиак», первую и вторую части «Нового Человека-паука», «Сокровище Амазонки» и «Штурм Белого дома».

Оператором фильма выступил номинант «Оскара» и постановщик Дариуш Вольский («Новости со всех концов света»). 
 

Расскажите друзьям