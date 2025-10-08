Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове

На 19-й Линии Васильевского острова может появиться сквер Алексея Балабанова. По словам замглавы районной администрации Артема Гырлы, «пока принято предварительное решение — проработать возможность обустройства сквера Балабанова» на этом месте.
Имя режиссера планируют присвоить скверу на участке от Среднего проспекта к Малому, недалеко от трамвайного парка и Смоленского кладбища.
До 2027 года по договору аренды здесь располагается Василеостровская автошкола. Районные власти договорились с учебным заведением, что оно освободит участок раньше, если потребуется. В дальнейшем сквер войдет в состав общего проекта благоустройства набережной реки Смоленки.
Гырла считает, что это место больше всего подходит для сквера Балабанова, поскольку съемки фильма «Брат» проходили в основном на Васильевском острове. Некоторые сцены снимались на Смоленском кладбище и в трамвайном парке, о которых упоминалось выше.
Ранее в Екатеринбурге ― родном городе режиссера ― решили установить ему памятник и назвать улицу его именем.