Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раз за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна

Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове

Фото: Олег Беляев

На 19-й Линии Васильевского острова может появиться сквер Алексея Балабанова. По словам замглавы районной администрации Артема Гырлы, «пока принято предварительное решение — проработать возможность обустройства сквера Балабанова» на этом месте.

Имя режиссера планируют присвоить скверу на участке от Среднего проспекта к Малому, недалеко от трамвайного парка и Смоленского кладбища. 

До 2027 года по договору аренды здесь располагается Василеостровская автошкола. Районные власти договорились с учебным заведением, что оно освободит участок раньше, если потребуется. В дальнейшем сквер войдет в состав общего проекта благоустройства набережной реки Смоленки.

Гырла считает, что это место больше всего подходит для сквера Балабанова, поскольку съемки фильма «Брат» проходили в основном на Васильевском острове. Некоторые сцены снимались на Смоленском кладбище и в трамвайном парке, о которых упоминалось выше. 

Ранее в Екатеринбурге ― родном городе режиссера ― решили установить ему памятник и назвать улицу его именем. 

