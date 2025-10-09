На фестивале «Маяк» представили драму Okko «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым

На фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике состоялся внеконкурсный показ нового сериала Okko «Маяк».
Сюжет сериала сосредоточен на подростке Егоре, который живет с родителями и тяжелобольным братом. Забота о ребенке с ДЦП ложится на его плечи, пока в жизни Егора не появляется новая учительница литературы.
«Егор влюбляется быстро и бесповоротно. Он хочет быть рядом с ней, но родители против: кто же будет присматривать за младшим? Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Но всегда есть маяк ― нужно только уметь его зажечь», — гласит синопсис.
Главные роли исполнили Юлия Снигирь и Сергей Гилев, а также Евгений Кунцевич и Макар Хлебников. Режиссером-постановщиком выступила Иляна Малахова, сценарий написали Михаил Турбин и Михаил Шульман.