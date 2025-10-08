Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна

Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет

Фото: Dastan Eraliev/Unsplash

«Яндекс» проанализировал, как менялась популярность той или иной темы в рунете за последние пятнадцать лет. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Сильнее всего популярность выросла у религии. С 2010 года российские пользователи стали в 7,5 раза чаще переходить на ресурсы по этой теме. К примеру, на сайты с молитвами и религиозными товарами. 

Следом идут финансы (в 3,9 раза) и недвижимость (в 3,3 раза). К этим категориям относятся площадки с услугами финансовых компаний или, например, с объявлениями об аренде недвижимости.

«Такой рост популярности всех трех тематик можно объяснить эффектом низкой базы: на них суммарно приходится меньше 3% переходов из поиска на топ-1000 сайтов», ― пояснили в «Яндексе». 

Самая популярная тематика в рунете — образование: на нее приходится около 9% переходов. Но интерес к ней растет достаточно слабо: за пятнадцать лет он увеличился всего на 53%.

Сильнее всего у российских пользователей интерес снизился к карьере (на 85%), работе компьютеров и гаджетов (на 79%) и эзотерике (на 71%). Заметное снижение также показали категории «Дети», «Игры», «Отношения» и «Туризм».

К некоторым темам интерес менялся разнонаправленно. Например, популярность музыкальных сайтов (с песнями, их текстами и аккордами) снижалась до 2017 года, затем начала расти и достигла пика в 2021 году.

1/3
2/3
3/3

Для исследования аналитики «Яндекса» изучили обезличенные данные о переходах пользователей на сайты из «Поиска». Для каждой темы учитывали по 1000 ресурсов с самым большим числом переходов. Темы определяли вручную ― на основе поисковых запросов, которые приводили пользователей на сайт, и его содержимого. 

