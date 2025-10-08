Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раза за 15 лет

«Яндекс» проанализировал, как менялась популярность той или иной темы в рунете за последние пятнадцать лет. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Сильнее всего популярность выросла у религии. С 2010 года российские пользователи стали в 7,5 раза чаще переходить на ресурсы по этой теме. К примеру, на сайты с молитвами и религиозными товарами.
Следом идут финансы (в 3,9 раза) и недвижимость (в 3,3 раза). К этим категориям относятся площадки с услугами финансовых компаний или, например, с объявлениями об аренде недвижимости.
«Такой рост популярности всех трех тематик можно объяснить эффектом низкой базы: на них суммарно приходится меньше 3% переходов из поиска на топ-1000 сайтов», ― пояснили в «Яндексе».
Самая популярная тематика в рунете — образование: на нее приходится около 9% переходов. Но интерес к ней растет достаточно слабо: за пятнадцать лет он увеличился всего на 53%.
Сильнее всего у российских пользователей интерес снизился к карьере (на 85%), работе компьютеров и гаджетов (на 79%) и эзотерике (на 71%). Заметное снижение также показали категории «Дети», «Игры», «Отношения» и «Туризм».
К некоторым темам интерес менялся разнонаправленно. Например, популярность музыкальных сайтов (с песнями, их текстами и аккордами) снижалась до 2017 года, затем начала расти и достигла пика в 2021 году.
Для исследования аналитики «Яндекса» изучили обезличенные данные о переходах пользователей на сайты из «Поиска». Для каждой темы учитывали по 1000 ресурсов с самым большим числом переходов. Темы определяли вручную ― на основе поисковых запросов, которые приводили пользователей на сайт, и его содержимого.