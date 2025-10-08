Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной

Обновлено сегодня в 19:24

Музыкальный критик Даня Порнорэп заявил в своем телеграм-канале, что несчастный случай с Vacio произошел не сейчас, а еще весной. Такую же информацию опубликовал медиапродюсер Вася Конад.

Конад предоставил доказательства своих слов. Он разместил в своем канале видео происшествия из личной переписки. Оно датируется мартом.