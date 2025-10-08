Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной

Российский рэпер Vacio получил тяжелые травмы в Париже. Он упал сквозь стеклянную крышу с высоты трех этажей. Сейчас музыкант находится в реанимации, сообщила в инстаграме* его подруга @onlybimba.
Девушка поделилась, что состояние Vacio оценивается как тяжелое. «Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение», — написала она.
@onlybimba опубликовала кадры, на которых сотрудники экстренных служб оказывают помощь Vacio. На них артист лежит на земле, укрытый спасательным одеялом. После этого его переносят в машину скорой помощи.
Vacio — уроженец Екатеринбурга, появившийся на российской сцене в конце 2010-х. На его счету — четыре студийных альбома, а также сотрудничество с Федуком, OG Buda, Борисом Гребенщиковым и Димой Биланом.
