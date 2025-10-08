Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Сквер Балабанова собираются обустроить на Васильевском острове
Интерес к религии вырос в рунете в 7,5 раз за 15 лет
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна

Даня Порнорэп и Вася Конад заявили, что несчастный случай с Vacio произошел еще весной

Кадр: VSRAP/YouTube
Обновлено сегодня в 19:24

Музыкальный критик Даня Порнорэп заявил в своем телеграм-канале, что несчастный случай с Vacio произошел не сейчас, а еще весной. Такую же информацию опубликовал  медиапродюсер Вася Конад.

Конад предоставил доказательства своих слов. Он разместил в своем канале видео происшествия из личной переписки. Оно датируется мартом.

Российский рэпер Vacio получил тяжелые травмы в Париже. Он упал сквозь стеклянную крышу с высоты трех этажей. Сейчас музыкант находится в реанимации, сообщила в инстаграме* его подруга @onlybimba.

Девушка поделилась, что состояние Vacio оценивается как тяжелое. «Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная. В самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение», — написала она.

@onlybimba опубликовала кадры, на которых сотрудники экстренных служб оказывают помощь Vacio. На них артист лежит на земле, укрытый спасательным одеялом. После этого его переносят в машину скорой помощи. 

Vacio — уроженец Екатеринбурга, появившийся на российской сцене в конце 2010-х. На его счету — четыре студийных альбома, а также сотрудничество с Федуком, OG Buda, Борисом Гребенщиковым и Димой Биланом.
 

*   Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Видео: Вася Конад/Telegram
